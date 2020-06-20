Facebook удалил 88 постов Трампа и его штаба из-за "разжигания ненависти"

Публикации президента США Дональда Трампа содержали изображения перевернутого красного треугольника, которым нацисты во время Второй мировой войны обозначали политзаключенных в концлагерях, сообщает NBC.

Из Facebook уволили сотрудника, который подчеркивал, что 88 постов президента США Дональда Трампа, его штаба, а также вице-президента Майкла Пенса "нарушали правила соцсети" и разжигали ненависть. Об этом сообщает NBC.

Как сообщает телеканал, публикации Трампа содержали изображения перевернутого красного треугольника, которым нацисты во время Второй мировой войны обозначали политзаключенных в концлагерях. Отмечается, что посты касались леворадикального движения Antifa.

"Наша политика запрещает использование символа запрещенной группы ненависти для идентификации политических заключенных без контекста, который осуждает или обсуждает символ", – отметил сотрудник Facebook.

В штабе Трампа заявили, что перевернутый красный треугольник используют члены Antifa, а в Facebook якобы есть такой смайл.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки. 29 мая Трамп в Facebook написал, что митингующие "бесчестят память Джорджа Флойда". Аналогичное сообщение американский президент написал и в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Цукерберг объяснил, что соцсеть не удалила посты Трампа, так как расценила их как предупреждение о действиях государства, о которых необходимо знать. По данным издания Axios, 29 мая Цукерберг и Трамп провели телефонный разговор, который в их окружении назвали продуктивным.

1 июня десятки сотрудников Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции Цукерберга. 2 июня он принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа.