Доступ к централизованному водоснабжению имеют 69% украинцев – Чернышов

По его информации, лишь 69% украинцев имеют доступ к централизованному водоснабжению и 48% – к системам водоотведения. Подача воды по графику осуществляется в девяти областях Украины, от этого зависят почти 270 тыс. человек.

Министр и нардепы обсудили законопроект №5723 о государственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2022–2026 годы. Она предусматривает реализацию 1747 региональных структурных проектов.

"Имеющиеся системы водоотведения во многих общинах Украины нуждаются в обновлении, ведь десятки лет этим направлением никто не занимался. Также является проблемной ситуация с очистными сооружениями, которые порой не выполняют свой функционал в полной мере. Это приводит к загрязнению водоемов", – сказал Чернышов.

По его словам, реализация программы позволит украинцам получить доступ к качественной питьевой воде в достаточном количестве.