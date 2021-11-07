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Друг и супруга умершего ветерана АТО Досяка опровергли информацию, что военный болел COVID-19

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Досяк был активным участником Майдана и добровольцем в батальоне "Донбасс"
Досяк был активным участником Майдана и добровольцем в батальоне "Донбасс"
Фото: Юрко Досяк / Facebook

Друг ветерана АТО Юрия Досяка, который умер 5 ноября, Отар Довженко опроверг информацию, что военный скончался из-за коронавируса. Об этом он сообщил в колонке для "Детектор медиа".

По словам Довженко, Досяк умер из-за бактериальной пневмонии.

"Юра сгорел в несколько дней от пневмонии, но у него не было коронавирусной болезни. Его лечили антибиотиками от бактериальной пневмонии", – подчеркнул он.

Довженко также отметил, что после смерти ветерана в сети и не только начали распространяться спекуляции на тему вакцинации, так как Досяк был привит.

"Нашлось немало людей, которым безразличен сам Юра, чувства его друзей и близких, его жены, мамы, брата, дочери. Им интересны только ключевые слова: "коронавирус" и "вакцинация". Они ухватились за информацию, что Юра был вакцинирован от коронавируса (это правда) и якобы умер от этой болезни (это ложь), и теперь в соцсетях бесконечно оскверняют его память, лживо используя его как "доказательство" их безумных теорий", – пишет он.

Также опровержение информации о смерти от коронавируса 6 ноября опубликовала жена Досяка Наталья Гнатив в Facebook.

"Юра умер не от осложнений коронавируса, ибо COVID-19 не болел. Прекратите бросать дерьмо на вентилятор и прикасаться своим грязным антиваксерским языком к доброму имени моего мужа", – написала она.

https://www.facebook.com/natalka.hnativ/posts/4512237572195158

Контекст:

Львовянин Досяк умер 5 ноября. Сперва сообщалось, что он попал в больницу с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, и был под аппаратом ИВЛ.

Досяк был активным участником Майдана, а когда началась российская агрессия на востоке Украины, пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Участвовал в освобождении Попасной, в боях за Марьинку, а при выходе из Иловайского котла попал на 119 дней в плен к российским боевикам в Донецке. После возвращения домой Досяк основал собственный реабилитационный центр "Благодарный Эродий" с фермерским хозяйством для побратимов.

Теги: смерть, АТО, опровержение, коронавирус
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