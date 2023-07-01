Энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах 95 тыс. семей

Энергетики в Донецкой области работают над выполнением заявок и одновременно продолжают восстанавливать электросети после непрекращающихся в регионе обстрелов Фото: dtek-dem.com.ua

1 июля энергетики провели ремонты сетей, обесточенных из-за непогоды, и возобновили их работу для более чем 20 тыс. клиентов в 10 населенных пунктах, что были полностью обесточены, и в 21, которые отключались частично из-за непогоды в Киевской области.

Сейчас все ремонтные работы на сетях среднего напряжения уже завершены, энергетики выполняют единичные заявки.

В то же время в Донецкой области, где непогода бушевала неделю практически без перерывов, энергетикам удалось вернуть свет в доме более 75 тыс. семей в 154 населенных пунктах. Многие населенные пункты за эту неделю были обесточены по несколько раз.

Энергетики в Донецкой области также еще работают над выполнением заявок и одновременно продолжают восстанавливать электросети после непрекращающихся в регионе обстрелов. Ежедневно над восстановлениями в Донецкой области работало около 60 бригад.

В мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тыс. семей.