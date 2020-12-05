"Это позор". Уруский сообщил, что у Украины нет на орбите ни одного спутника

По словам вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, все данные страна получает с иностранных спутников Земли.

У Украины есть два наноспутника студентов из Киева Фото: ЕРА

На орбите Земли нет ни одного спутника Украины. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 5 декабря.

"Я считаю, что это для нашего государства позор! Потому что мы говорим о большом космическом государстве Украина, говорим о том, что у нас есть КБ "Южное", "Южмаш", а в конечном счете сейчас не имеем ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили студенты из КПИ ("Киевского политехнического института". – "ГОРДОН") имени Сикорского", – сказал он.

По словам министра, все данные Украина получает с иностранных спутников.

"Три года у нас нет общегосударственной космической программы. Впервые за всю историю Украины. Финансируется сегодня, чтобы вы понимали, 90 млн грн. Я думаю, что если бы у Андорры было космическое агентство, то она, наверное, больше выделяла бы средств, чем Украина выделяет на развитие космической отрасли", – заявил Уруский.

Он подчеркнул, что на запуск спутника необходимо гораздо меньше $50 млн.

"Сейчас есть проекты хорошего спутника дистанционного зондирования Земли, вместе с запуском можно вписаться в €20–30 млн. С хорошим разрешением. Но наш. С нашими какими-то элементами. Я здесь сторонник того, что космическая программа должна быть выстроена так, что она для интересов нашего потребителя. Это программа всеукраинская", – объяснил министр.

Уруский считает, что для этого "надо принципиально подходы изменить".

Собственного космодрома, с которого можно проводить запуски, в Украине нет. Осенью прошлого года о намерении построить его заявляла днепровская компания Space Logistics Ukraine, однако позже отказалась от этой идеи, писала LIGA.net.