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Еврокомиссия открыла два расследования в отношении Apple

В Европейской комиссии заявили о возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза компанией Apple.

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В Еврокомисии не уточнили, какие меры могут принять в отношении Apple
В Еврокомисии не уточнили, какие меры могут принять в отношении Apple
Фото: EPA

Еврокомиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении компании Apple. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

В расследованиях сообщается о возможных нарушениях компанией правил конкуренции Евросоюза при использовании системы Apple Pay и нарушениях, связанных с политикой App Store.

"Важно, чтобы политика Apple не лишала потребителей преимуществ новых платежных технологий, включая более широкий выбор, качество, инновации и конкурентоспособные цены", – заявила Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В Еврокомисии сообщили, что в первом расследовании внимание Еврокомиссии будет сосредоточено на положениях, условиях и других мерах по интеграции Apple Pay в торговые приложения и веб-сайты при работе на iPhone и iPad.

Во втором случае расследование затронет вопрос об обязательном использовании собственной системы покупок внутри приложений Apple и ограничений регуляторов на возможность разработчиков информировать пользователей App Store о более выгодных возможностях покупок вне приложений.

Расследование против Apple открыли на основании жалоб от музыкального стримингового сервиса Spotify и одного из продавцов электронных и аудиокниг.

В официальном сообщении не уточняется, какие меры могут принять в отношении Apple.

Теги: Apple, Еврокомиссия, технологии, расследование, политика, Apple Pay, Евросоюз, приложение, инновации, нарушение
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