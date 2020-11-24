Евроконтроль утвердил присоединение Украины к единой системе маршрутных сборов – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Евроконтроль установил размер сборов в воздушном пространстве над территорией Украины и отдельно в части международного воздушного пространства над открытым морем.

24 ноября Евроконтроль одобрил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов и установил их размер за аэронавигационное обслуживание на 2021 год. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Евроконтроль установил размер сборов в воздушном пространстве над территорией Украины и отдельно в части международного воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом", – сказано в сообщении.

По словам министра, этого украинская авиационная отрасль добивалась с 2004 года.

Присоединение даст Украине: