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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова и центры поддержки переселенцев "ЯМариуполь" сотрудничают уже год

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С 2014 года Фонд передал жителям Украины в целом 13 млн продуктовых наборов
С 2014 года Фонд передал жителям Украины в целом 13 млн продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

Год назад, 11 июля 2022 года, началось сотрудничество Фонда Рината Ахметова и центров поддержки "ЯМариуполь". Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе Фонда.

"Толчком к такому взаимодействию стала острая потребность поддержать мирных людей, которые из-за войны потеряли все. Тех, кто увидел ад и смог вырваться из него. За этот год мариупольцы, живущие в разных городах, регулярно получали предметы и продукты первой необходимости. Люди нуждались в гигиенических наборах – Фонд передал для местных хабов в общей сложности 40 тысяч единиц", – сказано в сообщении.

Параллельно Фонд отгружал и продуктовые наборы. Мариупольцы на сегодня получили более 36 тысяч упаковок, и эта помощь продолжает поступать в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

В рамках другой программы, "Ринат Ахметов – детям", Фонд направил более 16 тысяч сладких подарков мариупольцам к Международному дню защиты детей и Новому году.

Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org

"А еще Фонд позаботился об их безопасности на дороге. Зимой 2023 года 9 тысяч детей переселенцев из Мариуполя получили световозвращающие браслеты-фликеры от Фонда. Впрочем, это сотрудничество не ограничивается. Так недавно Фонд Рината Ахметова стал партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье. Фонд взял на себя оснащение зон совместного пользования, от игрушек в детской комнате до мебели и техники в холле, коврикинге и кухне", – отметили в Фонде.

Первое общежитие на 35 квартир открыли в Днепре, там сейчас проживает 127 человек, среди них – 55 детей, семеро имеют инвалидность.

"В обустройстве других домов для мариупольцев Фонд также будет участвовать. Поэтому помощь оказывалась и предоставляется сейчас", – подчеркнули в организации.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины в целом 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Мариуполь, продукты, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, сотрудничество
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