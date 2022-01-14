Фрегат "Гетман Сагайдачный" отремонтируют и модернизируют – "Укроборонпром"

Согласно заключенному контракту, работы пройдут в несколько этапов: от общей оценки технического состояния фрегата до его ремонта и модернизации.

"Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины", – заявил директор "Опытно-проектного центра кораблестроения" Вадим Борисов.

В связи с этим Центр скооперируется с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и судостроения Украины, в частности с "Научно-производственным комплексом газотурбостроения "Заря-Машпроект", "Николаевским судостроительным заводом" и судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон".