ГБР разоблачила коррупционную схему на поставке продуктов в ВСУ

Следователи сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу ВСУ.

По данным следствия, в течение января – февраля 2019 года подполковник Вооруженных сил завышал объемы предоставляемых предприятием услуг по поставкам продуктов для воинской части.

"Он составил и издал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 842 грн, которые на самом деле в воинскую часть не поступали", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия.

Подполковника ВСУ подозревают в использовании служебного положения, а также в выдаче им заведомо ложных официальных документов и внесении в них заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.