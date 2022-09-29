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ОБЩЕСТВО

Гендиректор Yakaboo уходит с должности после сексистского скандала

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Богдан принес извинения за свои высказывания о женщинах
Богдан принес извинения за свои высказывания о женщинах
Фото: Іван Богдан / Facebook

Гендиректор украинского книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан заявил в Facebook, что решил уйти с должности после того, как попал в сексистский скандал – заявил, что женщины покупают книги за деньги, заработанные мужчинами.

В посте Богдан принес извинения за свои высказывания и заявил, что осознает недопустимость таких формулировок.

"Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил, и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я понимаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы в компании приняли непростое, но правильное совместное решение – я ухожу с должности СЕО Yakaboo", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iPF1Rfafn9kFQpYrT551D2oDThfaTcx4HnvGi2eFRAxQopVa65H3reS64NvFieB6l&id=1594626342

В пресс-службе Yakaboo отметили, что Богдан отстранен от должности, ее временно займет директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

"Мы уверены, что Иван Богдан не имел целью никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением. Но его высказывание несовместимо с ценностями, культурой и воззрениями, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда", – подчеркнули в магазине.

https://www.facebook.com/yakabooua/posts/pfbid08S5L7MDRwWgqSgomrbZyaGdYgZi9VXdzEAd1nQxfx9UShFiLCV8FiA52TaZ1MAqYl

Контекст:

28 сентября в рамках встречи украинских популяризаторов чтений Богдан, отвечая на вопрос о портрете читателей его магазина, заявил следующее: "В целом больше [книг] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины".

Его слова вызвали широкую дискуссию в соцсетях – женщины возмущались такими заявлениями, требовали извинений и призывали объявить Yakaboo бойкот.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Украина, книги, скандал, женщины, сексизм, Yakaboo
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