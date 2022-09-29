Гендиректор Yakaboo уходит с должности после сексистского скандала

В посте Богдан принес извинения за свои высказывания и заявил, что осознает недопустимость таких формулировок.

"Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил, и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я понимаю всю ответственность и понимаю последствия. Мы в компании приняли непростое, но правильное совместное решение – я ухожу с должности СЕО Yakaboo", – написал он.

В пресс-службе Yakaboo отметили, что Богдан отстранен от должности, ее временно займет директор по операционной деятельности Елена Безуглая.

"Мы уверены, что Иван Богдан не имел целью никого оскорбить, поскольку никогда не имел предубеждений в вопросах гендера и всегда относился к женщинам с уважением. Но его высказывание несовместимо с ценностями, культурой и воззрениями, которые исповедует наша компания, наши акционеры, наша команда", – подчеркнули в магазине.