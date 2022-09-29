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Гендиректор Yakaboo заявил, что книги там покупают преимущественно женщины, "тратя деньги мужчин". Возмущенные украинки призывают к бойкоту магазина

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Богдан заявил, что женщины чаще покупают книги, "тратя деньги, заработанные мужчинами"
Богдан заявил, что женщины чаще покупают книги, "тратя деньги, заработанные мужчинами"
Скриншот: Ковальська / YouTube

Гендиректор украинского книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан попал в громкий сексистский скандал из-за своего высказывания о женщинах в рамках встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы", видео встречи 28 сентября было опубликовано на YouTube-канале "Ковальська".

Богдан отвечал на вопрос, как выглядит общий портрет читателей его магазина.

"В целом больше [книг] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят средства, которые зарабатывают мужчины", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Telegraf UA / YouTube

Такое заявление гендиректора Yakaboo вызвало резкую критику в соцсетях. Одной из первых на слова Богдана обратила внимание TikTok-блогер канала bezkhvosta.books.

"Мы теперь свои деньги будем тратить где-то в другом месте. Только недальновидный человек может унижать свою же целевую аудиторию", – написала она, призвав читателей бойкотировать продукцию Yakaboo.

"Так работаешь, зарабатываешь, донатишь, а Иван Богдан до сих пор живет в XIX веке", – прокомментировала ситуацию в своем видео пользовательница TikTok с ником mari.inich.

"Тут кароче очень неудобна ситуация. Я купила книги, а деньги списались с моей карты. Мужчина, который должен заплатить за мои книги, пожалуйста, пришли мне свою карту, чтоб я тебе счет прислала", – шутит еще одна пользовательница TikTok с ником teacher_lis.

"Еще одна причина, почему следует покупать книги непосредственно у издательств", – прокомментировала высказывание Богдана пользовательница Twitter с ником кораліна в задзеркаллі.

"Вы думаете, это смешная шутка? Когда при тотальной инфляции, безработице, отсутствии проектов и клиентов, работая сверхурочно, чтобы и на еду было, и на теплую одежду, и на тревожные чемоданы – ядерный и зимний, – и на донаты армии, выделяешь несколько сотен на книгу, о которой мечтала. А тебя обесценивают – у мужчины взяла. Просто потому, что женщина", – возмутилась в Facebook блогер Алина Шубская.

https://www.facebook.com/alinashubska/posts/pfbid0ogznCmgdWvKb8uW7UHcj7PGubu5iBNqZ8sMKxC1q6Az7dJ36n4jtnhpsvAMchTuTl

Много аналогичных комментариев Yakaboo получил и в своих последних постах в Instagram. Свое возмущение, в частности, выразила журналистка и ведущая YouTube-шоу "Палає" Эмма Антонюк.

"Мужчина не дал мне деньги ни на эту, ни на другие книги на Yakaboo", – написала она под одним из постов магазина.

Другие комментаторы заявили, что не собираются больше покупать книги в этом магазине, некоторые требуют официальных извинений.

Скриншот: yakabooua / Instagram
Скриншот: yakabooua / Instagram

Скриншот: yakabooua / Instagram
Скриншот: yakabooua / Instagram

Сам Богдан отреагировал на ситуацию в комментариях под постом журналистки Татьяны Гонченко в Telegram.

"Со всем уважением к женщинам, никого не хотел обидеть, это честно. На самом деле, я в восторге от того, что украинские женщины активно читают и покупают книги. Просто имею собственный кейс – пошутил, вспомнив в какую сумму мне обходится увлечение книжками моей женой, хотя сам всегда поощряю ее к этому. Однако, каюсь, это совершенно не показательная история для современного мира, в котором женщины независимы и успешны. Поэтому извиняюсь перед всеми", – написал он.

Скриншот: Непозбувний книгочитун / Telegram
Скриншот: Непозбувний книгочитун / Telegram

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Украина, книги, скандал, Yakaboo
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