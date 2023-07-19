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Глобальный договор ООН и "Метинвест" открыли в Запорожье центр психологической и юридической помощи "Опліч ХАБ"

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Инициатива является продолжением проекта Mental Help глобального договора ООН в Украине
Инициатива является продолжением проекта Mental Help глобального договора ООН в Украине
Фото: metinvestholding.com

В Запорожье начал работу первый коммьюнити-центр "Опліч ХАБ" – безопасное инклюзивное пространство, где посетителям предлагают индивидуальные психологические консультации, групповую арттерапию для взрослых и детей, йогу, лекции и мастер-классы, а также юридические консультации. Все услуги центра бесплатны и конфиденциальны, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Инициатива является продолжением проекта Mental Help ГД ООН в Украине, направленного на предоставление бесплатной психологической помощи украинцам в военное время. Открытие центра организовали гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь" и Глобальный договор (ГД) ООН в Украине при содействии Запорожского областного совета и других партнеров. "Метинвест" помог обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлек психологов и персонал. В будущем планируется открытие таких центров и в других городах, где работают предприятия "Метинвеста", сообщили в компании.

"В семнадцатый месяц войны каждый из нас находится в состоянии психологического истощения. Мы научились держать это истощение в себе, но это отрицательно сказывается на нашем ментальном здоровье. Есть множество женщин, которые должны стать опорой для своих детей, для своих возлюбленных, которые вернутся с войны. Их ментальное здоровье в приоритете. Многие дети из-за стресса могут иметь определенные психологические травмы, даже если они не видны невооруженным глазом. "Опліч ХАБ" – именно то место, куда всегда можно обратиться и где никогда не откажут", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

В хабе работают лучшие специалисты в сфере психологии, арттерапии и йоги, которые прошли обучение от международных экспертов по Israel Trauma Coalition, UCLA и University of Denver, подчеркнули в "Метинвесте".

"Нет физического здоровья без ментального, а ментального без физического. В течение длительного времени запорожцы и вынужденные переселенцы находятся в постоянном стрессе. Многие пытаются держать все эмоции в себе, но это только вредит. От имени областного совета хочу поблагодарить всю команду проекта за то, что вы объединились вокруг такой важной инициативы и нашли лучший способ воплотить задуманное в жизнь. Очень важно сейчас чувствовать поддержку и пытаться строить свою жизнь. Поэтому призываю всех людей, хоть раз задумывавшихся о необходимости психологической помощи, посетить "Опліч ХАБ", – сказала председатель Запорожского областного совета Елена Жук.

Все, кто хочет получить помощь "Опліч ХАБ", могут обращаться по адресу: ул. Добролюбова, 7, Запорожье. Записаться для участия в активностях центра можно по телефону +380 66 853 78 98 или посетив центр.

Контекст:

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысяч человек. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.

Теги: Запорожье, Метинвест, помощь, переселенцы, реабилитация, дети, травма, война России против Украины, психология, женщины, психолог, эмоции
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