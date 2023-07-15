70 программ, 13 млн продуктовых наборов, адресная помощь для 50 тыс. человек. Фонд Рината Ахметова отмечает 18-летие

"За 18 лет работы Фонд реализовал около 70 различных программ и проектов в социальных сферах. Каждый такой проект – о людях и для людей. Для тех, кто больше нуждается в помощи. Там, где в ней нуждаются", – сказано в сообщении.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд передал жителям Украины:

более 13 млн продуктовых наборов;

около 800 тыс. медицинских наборов и аппаратуры;

120 тыс. таблеток для обеззараживания воды;

около 90 тыс. гигиенических наборов;

50 тыс. человек получили адресную помощь (учитывая 11 тыс. человек, прошедших лечение, и 6,5 тыс. детей).

Также Фонд проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны.

В этом году Фонд присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "#ЯМариупольЖилье". В первой очереди готово 35 квартир для 127 переселенцев, Фонд взял на себя обустройство зон совместного пользования.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" включает несколько направлений:

в общей сложности более 5 млн детей охватила помощь от Фонда;

более 10 тыс. детей нашли новые семьи в рамках проекта "Сиротству нет!";

почти 5 тыс. детей отдохнули и получили психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям";

218 детей получили современные слуховые аппараты в рамках проекта "Тепер я чую";

150 детей прошли реабилитацию после ранений в проекте "Реабилитация раненых детей".

Архив Музея "Голоса Мирных", который собирает, хранит и делится историями мирных украинцев, пострадавших от войны, содержит уже более 75 тыс. историй и продолжает их собирать, отметили в Фонде.

В рамках проекта "Преодолеть" более 68 тыс. человек получили психологическую помощь.

"Более 30 проектов Фонда в сфере здравоохранения достигли национальных масштабов, в частности, это "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 "скорых" для Украины", "Рак излечим" и "Остановим туберкулез в Украине", благодаря которым миллионы людей имели возможность пройти необходимые обследования, выжить и выздороветь от болезней", – перечислили в пресс-службе.

Инфографика: akhmetovfoundation.org

Для получения помощи от Фонда можно обратиться на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер.

"Уже 18 лет мы там, где нужна помощь. Работаем дальше: поддерживаем людей и приближаем победу Украины", – заявили в Фонде.