70 программ, 13 млн продуктовых наборов, адресная помощь для 50 тыс. человек. Фонд Рината Ахметова отмечает 18-летие

"За 18 лет работы Фонд реализовал около 70 различных программ и проектов в социальных сферах. Каждый такой проект – о людях и для людей. Для тех, кто больше нуждается в помощи. Там, где в ней нуждаются", – сказано в сообщении.
В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд передал жителям Украины:
Также Фонд проводит реабилитацию взрослых и детей после ранений в результате войны.
В этом году Фонд присоединился к пилотному проекту социального жилья для мариупольцев "#ЯМариупольЖилье". В первой очереди готово 35 квартир для 127 переселенцев, Фонд взял на себя обустройство зон совместного пользования.
Программа "Ринат Ахметов – Детям" включает несколько направлений:
Архив Музея "Голоса Мирных", который собирает, хранит и делится историями мирных украинцев, пострадавших от войны, содержит уже более 75 тыс. историй и продолжает их собирать, отметили в Фонде.
В рамках проекта "Преодолеть" более 68 тыс. человек получили психологическую помощь.
"Более 30 проектов Фонда в сфере здравоохранения достигли национальных масштабов, в частности, это "Борьба с COVID-19 в Украине", "200 "скорых" для Украины", "Рак излечим" и "Остановим туберкулез в Украине", благодаря которым миллионы людей имели возможность пройти необходимые обследования, выжить и выздороветь от болезней", – перечислили в пресс-службе.
Для получения помощи от Фонда можно обратиться на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер.
"Уже 18 лет мы там, где нужна помощь. Работаем дальше: поддерживаем людей и приближаем победу Украины", – заявили в Фонде.