ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черкассах продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев с Донбасса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В гуманитарном хабе Торецкой территориальной общины в Черкассах продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Их получают вынужденные переселенцы из Донецкой области, зарегистрированные там, сообщили 14 июля на сайте Фонда.

Фонд Рината Ахметова направил в Черкасскую область более 4 тысяч продуктовых наборов. Более половины из них люди получат именно в этом гуманитарном штабе.

"Продуктовые наборы содержат питательные продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – перечислили в пресс-службе.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Черкассы, Донбасс, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Торецк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Как Dantes, пес Патрон и другие украинские знаменитости отреагировали на тайную свадьбу Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
"Когда фотосессия с мамой превращается в смешное представление". Каменских показала забавное видео
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Как вкусно и быстро приготовить скумбрию. Рецепт с соевым соусом и сахаром
Галина ГРИШИНА
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
Галина ГРИШИНА
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
Галина ГРИШИНА
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (679317)
2
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (103137)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (100448)
4
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (96313)
5
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (72279)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (68419)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (65532)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (48518)
 
 
 
 