В Черкассах продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев с Донбасса

Фонд Рината Ахметова направил в Черкасскую область более 4 тысяч продуктовых наборов. Более половины из них люди получат именно в этом гуманитарном штабе.

"Продуктовые наборы содержат питательные продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – перечислили в пресс-службе.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".