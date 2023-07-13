Оформляли мужчин как волонтеров для побега за границу. Главам двух благотворительных фондов в Харькове сообщили о подозрении

По данным следствия, в июне они обещали за $5 тыс. повлиять на областных чиновников и внести сведения о "клиенте" в систему "Шлях" для пересечения границы.
11 июля их задержали во время получения части оплаты – $2 тыс. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, вымогательство и злоупотребление влиянием по предварительному сговору и группой лиц).
Расследователи уже делали материал о выезде украинцев за границу через систему "Шлях" во Львовской области. В частности, в апреле НГЛ сообщал, что систему "Шлях" используют депутаты Львовского городского и областного советов для отдыха за рубежом.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.