Оформляли мужчин как волонтеров для побега за границу. Главам двух благотворительных фондов в Харькове сообщили о подозрении

По данным следствия, в июне они обещали за $5 тыс. повлиять на областных чиновников и внести сведения о "клиенте" в систему "Шлях" для пересечения границы.

11 июля их задержали во время получения части оплаты – $2 тыс. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, вымогательство и злоупотребление влиянием по предварительному сговору и группой лиц).

Расследователи уже делали материал о выезде украинцев за границу через систему "Шлях" во Львовской области. В частности, в апреле НГЛ сообщал, что систему "Шлях" используют депутаты Львовского городского и областного советов для отдыха за рубежом.