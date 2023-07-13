ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оформляли мужчин как волонтеров для побега за границу. Главам двух благотворительных фондов в Харькове сообщили о подозрении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 июля фигурантов задержали во время получения части оплаты
11 июля фигурантов задержали во время получения части оплаты
Фото: hk.npu.gov.ua

Главы двух благотворительных фондов в Харькове подозреваются в организации незаконного выезда военнообязанных за границу Украины. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июне они обещали за $5 тыс. повлиять на областных чиновников и внести сведения о "клиенте" в систему "Шлях" для пересечения границы.

11 июля их задержали во время получения части оплаты – $2 тыс. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, вымогательство и злоупотребление влиянием по предварительному сговору и группой лиц).

Расследователи уже делали материал о выезде украинцев за границу через систему "Шлях" во Львовской области. В частности, в апреле НГЛ сообщал, что систему "Шлях" используют депутаты Львовского городского и областного советов для отдыха за рубежом.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: Харьков, прокуратура, граница, Харьковская область, военное положение, благотворительный фонд , война России против Украины, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
Галина ГРИШИНА
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
Галина ГРИШИНА
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (507472)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (97524)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (75794)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (64554)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (62503)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47852)
7
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (37360)
8
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (34850)
 
 
 
 