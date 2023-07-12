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Подозреваемую в злоупотреблении влиянием нардепа Марченко исключат из "Слуги народа" на ближайшем заседании фракции – Арахамия

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Марченко исключат из фракции "Слуга народа", а из партии уже исключили
Марченко исключат из фракции "Слуга народа", а из партии уже исключили
Фото: Тетяна Демчук / Facebook

Партия "Слуга народа" приостановила членство во фракции народного депутата Людмилы Марченко, которую подозревают в злоупотреблении влиянием. Об этом 12 июля в Telegram сообщил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Как и обещали. Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", – написал Арахамия.

Ранее 12 июля помощница председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк Анастасия Климчук в комментарии hromadske заявила, что Марченко исключена из партии. Кроме того, тернопольская областная организация партии "Слуга народа" досрочно прекратила ее полномочия.

11 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины действующему народному депутату, которая, по данным следствия, помогала украинцам незаконно покидать страну.

САП и НАБУ не называли фамилию нардепа, но, по данным украинских медиа, речь шла о Марченко. По данным следствия, нардеп и ее помощница пообещали за $5300 предоставить мужчине разрешение на выезд за границу c использованием системы "Шлях".

Контекст:

5 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках у действующего нардепа – следствие проверяло ее возможную причастность к взяточничеству. Тогда СМИ писали, что это Марченко.

Теги: Верховная Рада, коррупция, народные депутаты, взятка, Слуга народа, Давид Арахамия, Людмила Марченко, нардеп
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