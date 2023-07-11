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Действующему нардепу объявили подозрение в злоупотреблении влиянием. НАБУ показало, как она выбрасывает взятку

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НАБУ показало видео с камеры наблюдения
НАБУ показало видео с камеры наблюдения
Скриншот: NABU / YouTube

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили 11 июля подозрение действующему народному депутату, которая, по данным следствия, помогала украинцам незаконно покидать страну. Об этом в Facebook проинформировала САП.

"Прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в злоупотреблении влиянием действующему народному депутату. [...] Установлено, что депутат вместе со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Шлях", – говорится в сообщении.

По данным САП, нардеп и ее помощница "организовали обращение благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА приняла решение предоставить разрешение указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины".

"После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – $2,8 тыс.", – отметили в прокуратуре.

Действия нардепа и ее помощницы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (совершенное группой лиц злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0drRehcT9aLtvffNYVKnqkHzuvbUEFd4iKPhVuDu6HKMBqXKXA22jq7Bkz1PuBYYhl

НАБУ опубликовало в YouTube видео, на котором, как утверждают в бюро, "нардеп пытается избавиться от взятки". Камера наблюдения сняла момент, когда женщина в кадре выбрасывает за забор домовладения предметы, похожие на купюры.

Также в ролике – запись разговоров подозреваемой, в которых обсуждается намерение достать документы для выезда за границу.

Кроме того, в кадр попадает пересчитывание денег.

ВИДЕО
Видео: NABU / YouTube

НАБУ и САП не указали фамилии подозреваемых. "Украинская правда" пишет, что речь идет о нардепе от "Слуги народа" Людмиле Марченко и ее помощнице.

Контекст:

5 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках у действующего нардепа – следствие проверяло ее возможную причастность к взяточничеству. Тогда СМИ писали, что это Марченко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: граница, взятка, НАБУ, подозрение, САП, записи, Людмила Марченко, нардеп
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