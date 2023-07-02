В Броварах задержали массажиста, ему объявили подозрение в изнасиловании подростка – прокуратура

"По данным следствия, в Броварах мастер массажа во время сеанса изнасиловал 15-летнего парня. После содеянного он приказал потерпевшему никому не рассказывать о случившемся. Сейчас подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

О подозрении массажисту объявили по факту изнасилования несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Полиция Киевской области уточнила в Facebook, что задержанному 46 лет, он работает в оздоровительно-реабилитационном центре в Броварах, а в полицию обратилась мать потерпевшего подростка.

"Правоохранители установили, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем длительное время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и надругался. Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера", – цитирует ведомство своего главу Андрея Небитова.

По данным полиции, задержанный находится в изоляторе временного содержания.