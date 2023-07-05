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НАБУ проводит обыски у нардепа. По информации бюро, ее помощника разоблачили на взятках

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По данным СМИ, обыски проходят у нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко
По данным СМИ, обыски проходят у нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко
Фото: Людмила Марченко / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро 5 июля проводит обыски у действующего нардепа – следствие проверяет ее возможную причастность к взяточничеству.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook бюро. 

Имя депутата не называют, но по данным "Бабеля", речь о нардепе от "Слуги народа" Людмиле Марченко. 

Помощника Марченко (по информации канала "Тернополь 1", это женщина) разоблачили на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", "что фактически дает разрешение на пересечение границы".

"Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления. По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid02URiTRxEQ1TMNPEd5PLsJ7nZ8xEWJjy4y6sT4m5JARWSoRxx7NmSUirPpuQ6JwqqEl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: депутаты, обыск, следствие, антикоррупционное бюро, взятка, НАБУ, обыски, Людмила Марченко, границы, нардеп
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