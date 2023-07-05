НАБУ проводит обыски у нардепа. По информации бюро, ее помощника разоблачили на взятках

По данным СМИ, обыски проходят у нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко Фото: Людмила Марченко / Facebook

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook бюро.

Имя депутата не называют, но по данным "Бабеля", речь о нардепе от "Слуги народа" Людмиле Марченко.

Помощника Марченко (по информации канала "Тернополь 1", это женщина) разоблачили на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", "что фактически дает разрешение на пересечение границы".

"Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления. По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы", – говорится в релизе.