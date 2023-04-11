Львовские депутаты для отдыха за границей используют волонтерскую систему "Шлях" – "Наші гроші"

"Среди таких волонтеров много публичных лиц, в том числе и депутатов местных советов. Активнее всего разрешения на выезд через систему "Шлях" раздают во Львовской области, и "Наші гроші. Львів" обнаружили, что ею воспользовались десятки депутатов Львовского областного и городского советов. [...] Мы искали случаи, когда депутаты выезжали на длительные сроки и вместе с семьями. Конечно, мы нашли таких", – говорится в сообщении.

Журналисты, в частности, выяснили, что депутат Львовского горсовета от "Европейской солидарности" Назарий Бербека "минимум семь раз" выезжал за границу через систему "Шлях", при этом необходимое для его выезда представление давали пять разных организаций, волонтерская деятельность некоторых из которых – под вопросом.

"Как удалось выяснить НГЛ, он занимался не только гуманитарной помощью, но и посетил побережье Адриатического моря в Хорватии", – пишут расследователи.

В комментарии проекту Бербека сказал: "Был ли я? Да, несколько ночей переночевал в этом отеле с семьей. Я этого не скрываю и говорю вам это откровенно. Поехал, вернулся, отдохнул, счастлив".

Депутат облсовета от "Слуги народа" Анатолий Дейнека, по данным НГЛ, в 2022 году выезжал за границу восемь раз, в том числе два раза, в августе (с женой и дочерью) и декабре (с женой), – каждый раз на неделю, используя систему "Шлях".

Расследователи нашли фото с августовского отдыха в Хорватии в соцсетях на странице дочери Дейнеки.

"Мы прямо спросили Анатолия Дейнеку, был ли он в августе 2022 года в Хорватии. Он затруднился дать конкретный ответ на этот вопрос. В то же время он заявил НГЛ, что и в августе, и в декабре ездил с женой в Инсбрук (Австрия), где она проходила медицинское обследование, и параллельно завез в Польшу документы на получение гуманитарной помощи", – описывает проект.

Журналисты подчеркнули, что "через некоторое время после этого разговора его дочь удалила все фотографии из Хорватии".

Депутат Львовского горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Ломага "воспользовался "Шляхом" для "отдыха" в октябре в пятизвездочном отеле в Дубае (фото оттуда постила в соцсетях его дочь, сейчас доступ к странице закрыт).

"Ломага в разговоре с НГЛ не смог опровергнуть свое пребывание в Дубае, но заявил, что не помнит, что именно он там делал. [...] Через несколько дней мы снова позвонили Юрию Ломаге в надежде, что он вспомнил о путешествии в Дубай. Он ответил, что проходил там лечение в течение нескольких дней", – пишет проект.

Депутат облсовета от "Голоса" Северин Хобзей не смог объяснить журналистам, где он был в период с 30 июня по 11 июля, когда выезжал за границу с женой и двумя детьми. Позже он перезвонил и рассказал, что был в Риме и Варшаве, но указать подробнее, в каком городе сколько был, он не смог, утверждают расследователи.

Коллега Хобзея по фракции в облсовете Захар Миляник не был в Украине три длительных периода: в июне–июле семья депутата провела за границей три недели, в августе – еще две недели, а также с 23 декабря по 5 января.

"Мы попросили его предоставить информацию, с кем он встречался и какую помощь привез из этих трех поездок. Депутат согласился, но через неделю никакой информации так и не прислал. Уже после публикации редакция НГЛ все же получила от Захара Миляника информацию о его встречах за границей и привезенной гуманитарной помощи и еще проверяет ее", – подчеркнули в НГЛ.