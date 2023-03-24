Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В первый месяц войны родители просили выезжать за границу. Я сказала категорически: "Нет"

Данилкина: Это мой дом. Куда мне ехать? Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Первый месяц было страшно, и мысли такие не сильно посещали. Они немножко позже пришли. Наверное, на второй-третий месяц. Первый месяц – это был страх. Родители просили выезжать за границу", – рассказала она.

Данилкина добавила, что ей было куда уезжать.

"Жена брата уезжала в какую-то страну. И меня тоже просили. Я сразу сказала категорически: "Нет"... Это мой дом. Куда мне ехать? Это мой дом: я тут росла всю жизнь. Я не уеду. Это моя нация, это моя Родина. Ну, для меня это важно. Я не знаю, как описать это словами, но это мой дом, и по-другому я сказать не могу", – сказала военнослужащая.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

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