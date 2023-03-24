ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В первый месяц войны родители просили выезжать за границу. Я сказала категорически: "Нет"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Данилкина: Это мой дом. Куда мне ехать?
Данилкина: Это мой дом. Куда мне ехать?
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

19-летняя украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима), которая потеряла на войне ногу, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что мысли идти на фронт у нее появились на второй-третий месяц полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Первый месяц было страшно, и мысли такие не сильно посещали. Они немножко позже пришли. Наверное, на второй-третий месяц. Первый месяц – это был страх. Родители просили выезжать за границу", – рассказала она.

Данилкина добавила, что ей было куда уезжать.

"Жена брата уезжала в какую-то страну. И меня тоже просили. Я сразу сказала категорически: "Нет"... Это мой дом. Куда мне ехать? Это мой дом: я тут росла всю жизнь. Я не уеду. Это моя нация, это моя Родина. Ну, для меня это важно. Я не знаю, как описать это словами, но это мой дом, и по-другому я сказать не могу", – сказала военнослужащая.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом.

Данилкина потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас она проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Руслана Данилкина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Данилкина: Если не ты, то кто?  
Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: Абсолютно от каждого из нас зависит наша победа. Если не ты, то кто? А если ты, нас больше и мы сможем G
Сегодня 17.08  
Данилкина: Столько людей просто легло ни за что, потому что они хотят прийти к нам "с миром", "принести нам мир"? Я не понимаю  
Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: Россияне – просто свиньи. Столько людей легло ни за что, потому что им так захотелось G
Вчера 23.10  
Данилкина о начале войны: Пришлось быстро взять себя в руки и начать что-то делать  
Военнослужащая Данилкина, потерявшая на войне ногу: Почему я пошла в ВСУ? У меня отчим служит и мать. Было страшно за нее. Я поняла, что должна быть с ней и со своей страной G
Вчера 22.24  
Данилкина: Эти выродки были в Херсоне. Они понимают, сколько там людей живет. И, отойдя за Днепр, по-свински убивают людей  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ
19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы G
Вчера 07.00  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (257942)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131825)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (103877)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (83062)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (80991)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (70838)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49827)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере (45959)
 
 
 
 