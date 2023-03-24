Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В первый месяц войны родители просили выезжать за границу. Я сказала категорически: "Нет"

"Первый месяц было страшно, и мысли такие не сильно посещали. Они немножко позже пришли. Наверное, на второй-третий месяц. Первый месяц – это был страх. Родители просили выезжать за границу", – рассказала она.
Данилкина добавила, что ей было куда уезжать.
"Жена брата уезжала в какую-то страну. И меня тоже просили. Я сразу сказала категорически: "Нет"... Это мой дом. Куда мне ехать? Это мой дом: я тут росла всю жизнь. Я не уеду. Это моя нация, это моя Родина. Ну, для меня это важно. Я не знаю, как описать это словами, но это мой дом, и по-другому я сказать не могу", – сказала военнослужащая.
19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью
Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом.
После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом.
Данилкина потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас она проходит реабилитацию и готовится к протезированию.