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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: Абсолютно от каждого из нас зависит наша победа. Если не ты, то кто? А если ты, нас больше и мы сможем

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Данилкина: Если не ты, то кто?
Данилкина: Если не ты, то кто?
Фото: rusya_danilkina / Instargam

Украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима) рассказала о своих переживаниях в первые дни войны в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Хотелось спрятаться, но я видела, как встают наши люди, – и появлялся дух идти и делать. Потому что от каждого из нас зависит наша победа. Абсолютно от каждого человека. И если не ты, то кто? А если ты, то нас больше и мы сможем", – сказала Данилкина.

Через два-три месяца после начала полномасштабного российского вторжения она пошла воевать. 

"Я не буду скрывать: у меня мать военнослужащая, и отчим также служит. Отчим в данный момент находится под Донецком. Мать – в Херсоне. И я пошла в бригаду, где находится мать. Было, наверное, еще страшно за нее. Потому что она там одна, она уехала, и я осталась дома одна... Я не планировала прямо, что вот я хочу пойти за свою страну. Я понимала, что мне 18 лет, я девушка, и, наверное, мало кто может меня взять. В один момент пришла такая мысль. Мать сказала: "Да, ты можешь". И просто я собираю вещи..." – рассказала Данилкина.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета. 

Данилкина потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас она проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Руслана Данилкина
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