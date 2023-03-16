Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Благодаря вам собрали на нужды военных около $55 тыс.
Жадан: Благодаря вам собрали на нужды военных около $55 тыс.
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан 16 марта разместил в Instagram фото, на котором запечатлен на диване в окружении пачек денег.

"Закончились мои литературные спектакли в Америке. Спасибо всем, кто пришел, выслушал, задавал вопросы. Благодаря вам собрали на нужды военных около $55 тыс. В переводе на твердую украинскую валюту  более 10 авто для ВСУ. Это к разговору о том, надо ли украинских артистов выпускать за границу заниматься волонтерством", – написал он.

Жадан пошутил, что фото является финансовой отчетностью для Министерства культуры и информационной политики.

Контекст:

Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.

Минкульт ужесточил правила выезда за границу, после того как, воспользовавшись своим правом выступать за рубежом, из Украины в Турцию сбежал украинский комик Андрей Щегелев, а украинский режиссер Тарас Голубков под видом съемок фильма о войне получил разрешение на выезд в страны Европы, а сам уехал в РФ.

14 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что теперь для выезда за границу артистам надо подать в Минкульт подтверждения из своих организаций, что у них ведется воинский учет, а также предоставить контракты относительно того, для чего они выезжают. Он подчеркнул, что такие поездки не могут длиться больше 60 дней.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, культура, благотворительность, волонтеры, Минкульт, деньги, ВСУ, финансы, писатель
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