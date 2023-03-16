"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США

"Закончились мои литературные спектакли в Америке. Спасибо всем, кто пришел, выслушал, задавал вопросы. Благодаря вам собрали на нужды военных около $55 тыс. В переводе на твердую украинскую валюту – более 10 авто для ВСУ. Это к разговору о том, надо ли украинских артистов выпускать за границу заниматься волонтерством", – написал он.

Жадан пошутил, что фото является финансовой отчетностью для Министерства культуры и информационной политики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)