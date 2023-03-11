Бульвар Шоубиз
 
11 марта, 2023
 
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Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали

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Tvorchi отметили, что из-за невозможности выехать из Украины их участие в промо-мероприятиях "Евровидения 2023" оказалось под вопросом
Tvorchi отметили, что из-за невозможности выехать из Украины их участие в промо-мероприятиях "Евровидения 2023" оказалось под вопросом
Фото: Tvorchi / Facebook

Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами. Интернет-издание "ГОРДОН" публикует хронологию событий, которые привели к ужесточению требований со стороны Минкульта.

Заявление сбежавшего в Турцию комика Щегеля

В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Романы Скрыпину он заявил, что, воспользовавшись разрешением от Минкульта, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.

4 марта пресс-служба МКИП заявила, что министерство намерено инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста. "В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. Конкретная ситуация с нарушением предоставленного права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – добавили в пресс-службе. 

Клип режиссера Голубкова для путинистки Клавы Коки

8 марта СМИ сообщили о том, что украинский режиссер Тарас Голубков, получив в Минкульте соответствующее разрешение якобы на съемки за границей фильма о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле уехал в РФ. Там он снял клип для российской певицы Клавы Коки, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина. Где в настоящее время находится режиссер, в Минкульте не сообщили.

Запрет на выезд для The Hypnotunez

В тот же день стало известно, что украинская группа The Hypnotunez, в состав которой входят мужчины-артисты, не смогла выехать из Украины и вынуждена была отменить все свои благотворительные выступления в Европе. Об этом музыканты сообщили в Instagram, записав соответствующее видео.

"В связи с последними событиями вокруг Минкульта и так называемых артистов приостановили выезд музыкантов за границу, объявив о некоторых новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию", – заявили артисты. 

На их странице указано, что у коллектива было запланировано в марте 14 концертов в Германии в поддержку Украины.

Заявление группы Kazka

Вслед за ними о запрете на выезд своих музыкантов в Instagram заявила солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая.

"Вы слышали про "артистов", которые воспользовались разрешением Минкульта, уехав за границу. Но этот пост не про них. Они в этой истории  недоразумения, исключения из правил, которых, к сожалению, нигде не избежать, – написала певица. – Этот пост про артистов, которые благодаря Министерству культуры больше года собирают средства в мире на помощь армии, говорят об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев. Сегодня очень важно наказать виновных, потому что от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята завтра уехать на благотворительный концерт в Лондоне, который давно анонсирован. Пока им отказали". 

Участие группы Tvorchi в промо-мероприятиях "Евровидения 2023" оказалось под вопросом

С похожим заявлением выступила в Instagram украинская группа Tvorchi, которая в мае будет представлять Украину на "Евровидении 2023". 

"Весной 2022 года мы, как и все сознательные украинские артисты, начали давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины. Собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для временно перемещенных лиц и прочее. Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности, – говорится в их заявлении. – Но сегодня работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за "артистов"  предателей, которые выехали и не вернулись". 

Музыканты отметили, что из-за невозможности выехать из Украины их участие в промо-мероприятиях "Евровидения 2023" оказалось под вопросом.

"Надеемся, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны", – подытожили они.

Позиция защищающего Украину на фронте Серги

Музыкантов также поддержал защищающий Украину на фронте певец и поэт Коля Серга.

рганизованная и дисциплинированная культура, как у нас, является примером для всего мира. Ну, конечно, в семье не без Щегелевых и Голубковых. Я считаю, что они вообще не имеют никакого отношения к культуре. Это отравленные паразиты, которые мимикрируют под культурных деятелей. То, что они сейчас остаются за границей,  это для украинской культуры только плюс. Главное – не пускать их обратно", – сказал он. 

Комментарий Жадана

Писатель, волонтер и музыкант Сергей Жадан также обратился к Минкульту с просьбой разрешить артистам выступать за границей. Его обращение размещено 10 марта на странице в Facebook Всеукраинской ассоциации музыкальных событий. 

"Опыт и пример двух негодяев не должны перечеркнуть труд тысяч работников культуры, которые больше года работают на нашу победу, месяцами вкладываются в нашу совместную борьбу, в нашу совместную деятельность", – сказал он. 

https://www.facebook.com/uame.org.ua/videos/148932071399985/

В Минкульте пока что заявление артистов не комментировали. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Сергей Жадан, концерт, военное положение, Минкульт, скандал, война России против Украины, Коля Серга, Kazka, The Hypnotunez, Александра Зарицкая, Андрей Щегель, Тарас Голубков
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