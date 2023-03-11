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11 марта, 2023
 
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Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии

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Ашион: Я смотрела на них и мне было жаль их и их игрушечный мир
Ашион: Я смотрела на них и мне было жаль их и их игрушечный мир
Фото: Karolina Ashion / Facebook

Украинская ведущая Каролина Ашион в начале марта вернулась в Украину из Германии, где прожила около года. Об этом она сообщила 10 марта в Instagram.

"Уже неделю меня не оставляет странное ощущение – смесь почти безумной радости с чувством вины за то, что пропустила что-то чрезвычайно важное, что-то такое, без чего сложно идентифицировать себя украинкой, полностью пережившей эту войну. Я о событиях прошлого года – самой страшной украинской весны", – написала она. 

По словам Ашион, в Германии она работала журналисткой на каналах RTL News и n-tv. Она вела ежедневную программу Ukraine Update.

Ведущая рассказала, что ей несколько раз приходилось спорить с продюсерами о том, как освещать российскую агрессию против Украины.  

Ашион призналась, что во время командировки в Киев перед ней и ее коллегами руководство поставило "четкую задачу получить сюжет, в котором украинцы вроде устали от войны и потому готовы, чтобы руководство страны село за стол переговоров с Рашей".

"И мои буквально мольбы о том, что это невозможно и вы не найдете ни одного украинца с таким мнением, никого не волновали", – подчеркнула журналистка.

Ашион отметила, что тогда поругалась с продюсером, который назвал ее "неуправляемой", а в итоге записала "нейтральную подводку к сюжету об Украине".

Ведущая заявила, что ее друзья не понимали, как она может возвращаться в Украину, пока в стране идет война.

"А я смотрела на них и мне было жаль их и их игрушечный мир", – призналась она.

Контекст:

Ашион начала карьеру ведущей в 2001 году. Она работала на телеканалах "М1", "1+1", "2+2", "Прямий" и ТЕТ.

В 2021 года Ашион обвинила главу Минкульта Александра Ткаченко в расизме.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Германия, война России против Украины, Каролина Ашион
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