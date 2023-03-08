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08 марта, 2023
 
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Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"

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Сын Фроловой родился в марте 2021 года
Сын Фроловой родился в марте 2021 года
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

Украинская ведущая Василиса Фролова 7 марта разместила в Facebook снимки, на которых она запечатлена вместе со своим двухлетним сыном Родионом и его отцом, бывшим телепродюсером Дмитрием Котеленцем.

Фото были сделаны во время празднования дня рождения сына Фроловой и Котеленца.

"Воспользуюсь возможностью выставить наконец редкую общую фотографию и отблагодарить Дмитрия за эти два года самой концентрированной, настоящей жизни", – написала она. 

https://www.facebook.com/vasilisa.frolova/posts/pfbid08je2AioNq6rJjhMBrN4XjMJR2UQcRZmavdVSvvTbGTKzpjERwcygf3o9fRWVCB3kl

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова с сыном Родионом (2021) переехала в ОАЭ. Она проживает там вместе с отцом своего ребенка. По словам Фроловой, Котеленец последние шесть лет "связан с Арабскими Эмиратами" и с 2014 года уже не работал телепродюсером.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дубай, ОАЭ, дети, семья, Василиса Фролова
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