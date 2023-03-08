Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"

Фото были сделаны во время празднования дня рождения сына Фроловой и Котеленца.

"Воспользуюсь возможностью выставить наконец редкую общую фотографию и отблагодарить Дмитрия за эти два года самой концентрированной, настоящей жизни", – написала она.

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова с сыном Родионом (2021) переехала в ОАЭ. Она проживает там вместе с отцом своего ребенка. По словам Фроловой, Котеленец последние шесть лет "связан с Арабскими Эмиратами" и с 2014 года уже не работал телепродюсером.