Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ

"Вы общаетесь с отцом сына?" – спросили у нее фолловеры.

"Спасибо, что напомнили. Надо и пообщаться", – подписала она совместное фото с Котеленцом.

Муж ведущей запечатлен спиной к камере. Они позируют возле коляски.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова вместе с сыном Родионом (2021) переехала в ОАЭ. По словам ведущей, она проживает там вместе с отцом своего ребенка. Ведущая называет его мужем, но не сообщала о своей свадьбе.

Фролова также призналась, что Котеленец последние шесть лет "связан с Арабскими Эмиратами" и с 2014 года уже не работал телепродюсером.