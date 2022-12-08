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08 декабря, 2022
 
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"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами

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Фролова вместе с сыном проживает в ОАЭ
Фролова вместе с сыном проживает в ОАЭ
Фото: Vasilisa Frolova / Facebook

Украинская ведущая Василиса Фролова в интервью, которое 5 декабря было опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что вернется в Украину из ОАЭ после победы над российскими оккупантами.

"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс! И думаю, что мы должны к этому готовиться. Мы должны писать песни для победы, как-то готовить этот сценарий, потому что это будет что-то невероятное, Украина всколыхнет планету. Я абсолютно в этом убеждена", – заявила ведущая.

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ". 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова вместе с сыном переехала в ОАЭ. По словам ведущей, она проживает там вместе с отцом своего ребенка, бывшим украинским телепродюсером Дмитрием Котеленцом. Ведущая называет его мужем, но не сообщала о своей свадьбе.

Теги: война России против Украины, Василиса Фролова
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