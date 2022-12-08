"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами

"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс! И думаю, что мы должны к этому готовиться. Мы должны писать песни для победы, как-то готовить этот сценарий, потому что это будет что-то невероятное, Украина всколыхнет планету. Я абсолютно в этом убеждена", – заявила ведущая.

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет она победила на конкурсе красоты, получив титул "Вице-королева Харькова". Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона в марте 2021-го Фролова работала на телеканале "Прямий" и вела эфиры на "Радио НВ".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фролова вместе с сыном переехала в ОАЭ. По словам ведущей, она проживает там вместе с отцом своего ребенка, бывшим украинским телепродюсером Дмитрием Котеленцом. Ведущая называет его мужем, но не сообщала о своей свадьбе.