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Ткаченко озвучил два требования, которые планируют ввести для выезжающих из Украины артистов и журналистов

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Ткаченко отметил, что выпускать могут лишь на 60 дней
Ткаченко отметил, что выпускать могут лишь на 60 дней
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Украинская власть подготовила предложения о том, как следует изменить правила выезда за границу Украины мужчин, представляющих украинскую культуру. Об этом 14 марта сообщил в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Мы подготовили изменения к порядку выезда артистов, художников, журналистов, где есть два или три ключевых момента. Во-первых, все эти люди должны подать подтверждения из своих организаций, что в этих организациях ведется воинский учет", – сказал он.

Министр считает, что это справедливое требование.

"Во-вторых, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Если это промоушн украинской культуры или сбор средств – они должны предоставлять соответствующие отчеты о том, что они сделали. Если это дипломатические какие-то, условно говоря, визиты – также должен быть предоставлен отчет. И такой выезд не может длиться больше 60 дней", – объяснил Ткаченко.

Контекст:

Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.

В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину он заявил, что, воспользовавшись разрешением от МКИП, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.

8 марта СМИ сообщили о том, что украинский режиссер Тарас Голубков, получив в МКИП соответствующее разрешение якобы на съемки за границей фильма о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле уехал в РФ. Там он снял клип для российской певицы Клавы Коки, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина. Где в настоящее время находится режиссер, в МКИП не сообщили.

В министерстве заявляли, что инициируют ужесточение правил выезда за границу для артистов-мужчин.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: культура, граница, художник, Александр Ткаченко, журналисты, украинцы, дипломаты, мужчины
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