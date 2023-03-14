Ткаченко озвучил два требования, которые планируют ввести для выезжающих из Украины артистов и журналистов

"Мы подготовили изменения к порядку выезда артистов, художников, журналистов, где есть два или три ключевых момента. Во-первых, все эти люди должны подать подтверждения из своих организаций, что в этих организациях ведется воинский учет", – сказал он.
Министр считает, что это справедливое требование.
"Во-вторых, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Если это промоушн украинской культуры или сбор средств – они должны предоставлять соответствующие отчеты о том, что они сделали. Если это дипломатические какие-то, условно говоря, визиты – также должен быть предоставлен отчет. И такой выезд не может длиться больше 60 дней", – объяснил Ткаченко.
Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.
В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину он заявил, что, воспользовавшись разрешением от МКИП, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.
8 марта СМИ сообщили о том, что украинский режиссер Тарас Голубков, получив в МКИП соответствующее разрешение якобы на съемки за границей фильма о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле уехал в РФ. Там он снял клип для российской певицы Клавы Коки, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина. Где в настоящее время находится режиссер, в МКИП не сообщили.
В министерстве заявляли, что инициируют ужесточение правил выезда за границу для артистов-мужчин.