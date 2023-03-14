Ткаченко озвучил два требования, которые планируют ввести для выезжающих из Украины артистов и журналистов

"Мы подготовили изменения к порядку выезда артистов, художников, журналистов, где есть два или три ключевых момента. Во-первых, все эти люди должны подать подтверждения из своих организаций, что в этих организациях ведется воинский учет", – сказал он.

Министр считает, что это справедливое требование.

"Во-вторых, должны быть предоставлены контракты относительно того, для чего они, собственно, выезжают. Если это промоушн украинской культуры или сбор средств – они должны предоставлять соответствующие отчеты о том, что они сделали. Если это дипломатические какие-то, условно говоря, визиты – также должен быть предоставлен отчет. И такой выезд не может длиться больше 60 дней", – объяснил Ткаченко.