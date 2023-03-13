Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу

Григоренко отметила, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей, поэтому необходимо поддерживать творческих людей в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине за ее пределами.

"Министерство поможет группе Tvorchi, которая будет представлять Украину на "Евровидении", оформить необходимые документы, чтобы музыканты могли поехать в промотур и выступить в Найроби", – сказала чиновница.

Tvorchi заявляли в Instagram, что их тур оказался под вопросом из-за артистов-предателей.

"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением" и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – писали музыканты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TVORCHI (@tvorchi_official)