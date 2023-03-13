Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
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Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу

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Tvorchi смогут выехать в концертный тур
Tvorchi смогут выехать в концертный тур
Фото: Tvorchi / Facebook

Министерство культуры и информационной политики пообещало помочь группе Tvorchi оформить надлежащие документы, чтобы она смогла поехать в промотур "Евровидения" и выступить в Найроби. Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко 12 марта в интервью "Укринформ".

Григоренко отметила, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей, поэтому необходимо поддерживать творческих людей в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине за ее пределами.

"Министерство поможет группе Tvorchi, которая будет представлять Украину на "Евровидении", оформить необходимые документы, чтобы музыканты могли поехать в промотур и выступить в Найроби", – сказала чиновница.

Tvorchi заявляли в Instagram, что их тур оказался под вопросом из-за артистов-предателей.

"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением" и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – писали музыканты.

Контекст:

Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.

В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину он заявил, что, воспользовавшись разрешением от Минкульта, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.

8 марта СМИ сообщили о том, что украинский режиссер Тарас Голубков, получив в Минкульте соответствующее разрешение якобы на съемки за границей фильма о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле уехал в РФ. Там он снял клип для российской певицы Клавы Коки, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина. Где в настоящее время находится режиссер, в Минкульте не сообщили.

Минкульт заявил, что инициирует ужесточение правил выезда за границу для артистов-мужчин. 


Теги: Евровидение, музыка, культура, Минкульт, Найроби, скандал, музыкант, Tvorchi, Министерство культуры и информационной политики
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