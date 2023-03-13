Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу

Григоренко отметила, что в Минкульте понимают важность представления украинского голоса за границей, поэтому необходимо поддерживать творческих людей в стремлении продвигать украинскую культуру, а также распространять правду о событиях в Украине за ее пределами.
"Министерство поможет группе Tvorchi, которая будет представлять Украину на "Евровидении", оформить необходимые документы, чтобы музыканты могли поехать в промотур и выступить в Найроби", – сказала чиновница.
Tvorchi заявляли в Instagram, что их тур оказался под вопросом из-за артистов-предателей.
"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением" и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", – писали музыканты.
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Украинские артисты 10 марта запустили в сети флешмоб с хештегом #культурнийшлях, в котором обратились к Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины с просьбой не запрещать им выезжать за границу с благотворительными концертами.
В начале марта в сети разгорелся скандал, связанный с украинским комиком Андреем Щегелем. В интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину он заявил, что, воспользовавшись разрешением от Минкульта, "нашел способ съ...баться и пожить комфортно" в Турции.
8 марта СМИ сообщили о том, что украинский режиссер Тарас Голубков, получив в Минкульте соответствующее разрешение якобы на съемки за границей фильма о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, на самом деле уехал в РФ. Там он снял клип для российской певицы Клавы Коки, поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина. Где в настоящее время находится режиссер, в Минкульте не сообщили.
Минкульт заявил, что инициирует ужесточение правил выезда за границу для артистов-мужчин.