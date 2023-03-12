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12 марта, 2023
 
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Победительница "Евровидения 2012" Loreen вновь будет представлять Швецию на этом конкурсе

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В 2012 году победу певице Loreen на "Евровидении" принесла песня Euphoria
В 2012 году победу певице Loreen на "Евровидении" принесла песня Euphoria 
Фото: loreenofficial / Instagram

39-летняя шведская певица, победительница "Евровидения 2012" Loreen стала победительницей фестиваля Melodifestivalen с песней Tattoo и будет представлять Швецию на "Евровидении 2023". Об этом 11 марта сообщается на сайте организаторов конкурса.

В настоящее время конкурсная песня артистки занимает первое место в шведском чарте синглов и в чарте шведского радио, отмечается в публикации.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

В 2012 году Loreen с песней Euphoria одержала победу на "Евровидении", которое проходило в столице Азербайджана Баку.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

24 февраля стало известно, что правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить конкурс. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Азербайджан, конкурс, Баку, певица, Loreen, Евровидение 2023
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