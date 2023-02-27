Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"

Мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон, комментируя предоставление билетов украинским беженцам, подчеркнула, что "Евровидение 2023" посвящено Украине и проводится от ее имени.

Подать заявку на оформление билетом смогут те украинцы, которые проживают в Великобритании в рамках специальных программ Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme and the Ukraine Extension Scheme. Билеты будут предлагаться на все выступления участников.

Спонсором предоставленных билетов стало Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля 2023 года организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.