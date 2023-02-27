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27 февраля, 2023
 
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Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"

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Два полуфинала "Евровидения 2023" пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая
Два полуфинала "Евровидения 2023" пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Правительство Великобритании выделит 3 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, чтобы они смогли посетить международный песенный конкурс "Евровидение 2023" в Ливерпуле, посвященный Украине. Об этом 24 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса со ссылкой на слова министра культуры Великобритании Люси Фрейзер

Мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон, комментируя предоставление билетов украинским беженцам, подчеркнула, что "Евровидение 2023" посвящено Украине и проводится от ее имени.

Подать заявку на оформление билетом смогут те украинцы, которые проживают в Великобритании в рамках специальных программ Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme and the Ukraine Extension Scheme. Билеты будут предлагаться на все выступления участников.

Спонсором предоставленных билетов стало Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля 2023 года организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Великобритания, Ливерпуль, украинцы, билеты, Евровидение 2023
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