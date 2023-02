Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"

Мэр Ливерпуля Джоанн Андерсон, комментируя предоставление билетов украинским беженцам, подчеркнула, что "Евровидение 2023" посвящено Украине и проводится от ее имени.

Подать заявку на оформление билетом смогут те украинцы, которые проживают в Великобритании в рамках специальных программ Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme and the Ukraine Extension Scheme. Билеты будут предлагаться на все выступления участников.

Спонсором предоставленных билетов стало Министерством культуры, СМИ и спорта Великобритании.