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02 февраля, 2023
 
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"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры

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Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов
Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2023" ищут 5 тыс. волонтеров, которые помогут провести это мероприятие в мае 2023 года. Об этом 2 февраля сообщается на сайте мероприятия.

"Волонтеры требуются на различные периоды времени, начиная со вторника, 25 апреля, и заканчивая понедельником, 15 мая, – говорится в сообщении. – Это будет захватывающим опытом".

Волонтеры будут сканировать билеты на мероприятия, встречать посетителей, а также провожать артистов за кулисы в Евродеревне.

Стать волонтером могут люди, которым исполнилось 18 лет. При этом они должны быть дружелюбными, хорошо знать местность и желательно говорить еще на одном на языке, кроме английского.

"Цель в том, чтобы создать разнообразную и инклюзивную волонтерскую команду, состоящую из местных волонтеров и волонтеров со знанием украинского языка и культуры. Обратите внимание, что волонтерам, находящимся за пределами Великобритании, для участия потребуется рабочая виза", – говорится на сайте конкурса.

Подать заявку можно на сайте Culture Liverpool.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Великобритания, конкурс, волонтер, Ливерпуль, Евровидение 2023
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