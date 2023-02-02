"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры

"Волонтеры требуются на различные периоды времени, начиная со вторника, 25 апреля, и заканчивая понедельником, 15 мая, – говорится в сообщении. – Это будет захватывающим опытом".
Волонтеры будут сканировать билеты на мероприятия, встречать посетителей, а также провожать артистов за кулисы в Евродеревне.
Стать волонтером могут люди, которым исполнилось 18 лет. При этом они должны быть дружелюбными, хорошо знать местность и желательно говорить еще на одном на языке, кроме английского.
"Цель в том, чтобы создать разнообразную и инклюзивную волонтерскую команду, состоящую из местных волонтеров и волонтеров со знанием украинского языка и культуры. Обратите внимание, что волонтерам, находящимся за пределами Великобритании, для участия потребуется рабочая виза", – говорится на сайте конкурса.
Подать заявку можно на сайте Culture Liverpool.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".