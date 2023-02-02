"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры

Слоганом "Евровидения 2023" является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов Фото: Євробачення Україна / Facebook

"Волонтеры требуются на различные периоды времени, начиная со вторника, 25 апреля, и заканчивая понедельником, 15 мая, – говорится в сообщении. – Это будет захватывающим опытом".

Волонтеры будут сканировать билеты на мероприятия, встречать посетителей, а также провожать артистов за кулисы в Евродеревне.

Стать волонтером могут люди, которым исполнилось 18 лет. При этом они должны быть дружелюбными, хорошо знать местность и желательно говорить еще на одном на языке, кроме английского.

"Цель в том, чтобы создать разнообразную и инклюзивную волонтерскую команду, состоящую из местных волонтеров и волонтеров со знанием украинского языка и культуры. Обратите внимание, что волонтерам, находящимся за пределами Великобритании, для участия потребуется рабочая виза", – говорится на сайте конкурса.

Подать заявку можно на сайте Culture Liverpool.