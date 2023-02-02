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02 февраля, 2023
 
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Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото

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"Евровидение 2023" состоится в мае в Ливерпуле
"Евровидение 2023" состоится в мае в Ливерпуле
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Ливерпуле (Великобритания) 2 февраля в Instagram разместили изображения сцены и зрительского зала.

На сайте конкурса сообщается, что на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены независимо движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии". 

"Мы хотели создать декорации, которые люди будут помнить долгие годы,  сказал исполнительный продюсер конкурса Эндрю Картмелл. – Для нас очень важно, чтобы у делегаций было как можно больше пространства для работы. Мы хотели дать им декорации с множеством вариантов постановки". 

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, конкурс, Ливерпуль, Евровидение 2023
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