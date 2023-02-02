Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото

На сайте конкурса сообщается, что на более чем 450 квадратных метрах сцены расположены независимо движущиеся и вращающиеся мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

"Мы хотели создать декорации, которые люди будут помнить долгие годы, – сказал исполнительный продюсер конкурса Эндрю Картмелл. – Для нас очень важно, чтобы у делегаций было как можно больше пространства для работы. Мы хотели дать им декорации с множеством вариантов постановки".

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