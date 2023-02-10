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10 февраля, 2023
 
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Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка

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Группа Vesna стала победителем нацотбора в Чехии
Группа Vesna стала победителем нацотбора в Чехии
Фото: vesna__music / Instagram

Чехию на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" будет представлять интернациональная группа Vesna с песней My Sister's Crown. Об этом 10 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса.

Официальное подтверждение участия представителей Чехии в конкурсе появилось спустя три дня после завершения национального отбора в стране. Он был проведен 7 февраля.

Ceske Noviny пишут, что песня группы – это их реакция на "текущие события в обществе, размышления о несвободе и призыв к взаимопониманию и сопереживанию". Отмечается, что участницами группы являются чешки Патриция Фуксова (вокал), Бара Юранкова (скрипка) и Маркета Мужаткова (ударные), а также словачка Тереза Чепкова (бас-гитара), россиянка Олеся Очеповская (клавишные) и болгарка Танита Янкова (скрипка). 

По словам Фуксовой, которая является автором песни, композиция "создает невидимую связь со всеми, кто испытывает какую-то несвободу, будь то тенденции, с которыми они не согласны, или режим, который диктует, что человек может и чего не может делать". 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Евровидение, Чехия, конкурс, Евровидение 2023
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