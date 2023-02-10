  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка

Официальное подтверждение участия представителей Чехии в конкурсе появилось спустя три дня после завершения национального отбора в стране. Он был проведен 7 февраля.

Ceske Noviny пишут, что песня группы – это их реакция на "текущие события в обществе, размышления о несвободе и призыв к взаимопониманию и сопереживанию". Отмечается, что участницами группы являются чешки Патриция Фуксова (вокал), Бара Юранкова (скрипка) и Маркета Мужаткова (ударные), а также словачка Тереза Чепкова (бас-гитара), россиянка Олеся Очеповская (клавишные) и болгарка Танита Янкова (скрипка).

По словам Фуксовой, которая является автором песни, композиция "создает невидимую связь со всеми, кто испытывает какую-то несвободу, будь то тенденции, с которыми они не согласны, или режим, который диктует, что человек может и чего не может делать".

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube