  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка

Официальное подтверждение участия представителей Чехии в конкурсе появилось спустя три дня после завершения национального отбора в стране. Он был проведен 7 февраля.
Ceske Noviny пишут, что песня группы – это их реакция на "текущие события в обществе, размышления о несвободе и призыв к взаимопониманию и сопереживанию". Отмечается, что участницами группы являются чешки Патриция Фуксова (вокал), Бара Юранкова (скрипка) и Маркета Мужаткова (ударные), а также словачка Тереза Чепкова (бас-гитара), россиянка Олеся Очеповская (клавишные) и болгарка Танита Янкова (скрипка).
По словам Фуксовой, которая является автором песни, композиция "создает невидимую связь со всеми, кто испытывает какую-то несвободу, будь то тенденции, с которыми они не согласны, или режим, который диктует, что человек может и чего не может делать".
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".