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22 февраля, 2023
 
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Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина

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Санина будет вести "Евровидение 2023" вместе с Нортоном, Уоддингем и Диксон
Санина будет вести "Евровидение 2023" вместе с Нортоном, Уоддингем и Диксон
Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина стала одной из ведущих двух полуфиналов и гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидения 2023". Об этом 22 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса.

Ее соведущими стали ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Он также будет комментировать выступления участников в прямом эфире из комментаторского бокса Украины на Liverpool Arena. Вместе с ливерпульским ведущим Сэмом Квеком Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном канале "Евровидения" на YouTube.


Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Ливерпуль, телеведущая, The Hardkiss, Юлия Санина, Тимур Мирошниченко, Евровидение 2023
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