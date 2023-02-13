  Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео

Let 3 была основана в 1987 году. Коллектив известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями Фото: let_3 / Instagram

Let 3 была основана в 1987 году. Коллектив известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями, пишет Croatia Week.

В состав группы входят пять участников: Дамир Мартинович (бас-гитара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Иван Бойчич (ударные), Дражен Бальяк (гитара, мандолина) и Матей Зек (гитара, минусовки).

Как отмечает "BBC News Украина" в песне есть куплет, в котором поется: "Мама купила трактор, мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

В публикации сообщается, что некоторые фаны "Евровидения" интерпретировали эти слова как возможную критику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сами музыканты пока что не комментировали посыл своей композиции, но во время выступления один из них появляется на сцене с муляжами ракет.

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Видео: HRT Dora / YouTube