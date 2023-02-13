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13 февраля, 2023
 
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Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео

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Let 3 была основана в 1987 году. Коллектив известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями
Let 3 была основана в 1987 году. Коллектив известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями
Фото: let_3 / Instagram

Хорватию на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023" будет представлять группа Let 3 с песней Mama ŠČ ("Мама ШЧ"). Об этом 11 февраля сообщается на сайте организаторов конкурса.

Let 3 была основана в 1987 году. Коллектив известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями, пишет Croatia Week.

В состав группы входят пять участников: Дамир Мартинович (бас-гитара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Иван Бойчич (ударные), Дражен Бальяк (гитара, мандолина) и Матей Зек (гитара, минусовки).

Как отмечает "BBC News Украина" в песне есть куплет, в котором поется: "Мама купила трактор, мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну".

В публикации сообщается, что некоторые фаны "Евровидения" интерпретировали эти слова как возможную критику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Сами музыканты пока что не комментировали посыл своей композиции, но во время выступления один из них появляется на сцене с муляжами ракет.

ВИДЕО
Видео: HRT Dora / YouTube
Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Евровидение, война России против Украины, Евровидение 2023
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