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09 февраля, 2023
 
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Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"

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Байкова осудила российскую агрессию против Украины
Байкова осудила российскую агрессию против Украины
Фото: alina_baikova / Instagram

Украинская модель Алина Байкова появилась на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке в желтом платье от украинского бренда Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin. Свой образ она дополнила желто-синими туфлями.

Соответствующее видео она разместила 9 февраля в Instagram.

Итальянская редакция американского журнала Vanity Fair восхитился поступком Байковой, назвав его "честностью без компромиссов". 

Контекст:

Байкова родилась в Кировограде в 1989 году, где получила среднее образование. В юности работала официанткой. Сейчас модель строит карьеру в США.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Байкова осудила действия страны-агрессора и активно выступает в поддержку украинцев. В Instagram-блоге, аудитория которого составляет 3,4 млн человек, Байкова рассказывает правду о нападении России на Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Алина Байкова, Неделя моды
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