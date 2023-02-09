Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"

Соответствующее видео она разместила 9 февраля в Instagram.

Итальянская редакция американского журнала Vanity Fair восхитился поступком Байковой, назвав его "честностью без компромиссов".

Контекст:

Байкова родилась в Кировограде в 1989 году, где получила среднее образование. В юности работала официанткой. Сейчас модель строит карьеру в США.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Байкова осудила действия страны-агрессора и активно выступает в поддержку украинцев. В Instagram-блоге, аудитория которого составляет 3,4 млн человек, Байкова рассказывает правду о нападении России на Украину.