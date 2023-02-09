С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае

Политик изображена в кадре в черном наряде с бумагами в руках. Скорик отметила, что фото было сделано в сессионном зале Ирпенского горсовета.
Тимошенко уложила волосы в косу, которая обвивает голову. Свой образ она дополнила массивными серьгами.
Тимошенко начало 2023 года провела в Дубае, говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 27 января. По информации журналиста Михаила Ткача, Тимошенко с мужем отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Сутки пребывания в отеле стоят от $700, говорится в материале.
В прошлом году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Тимошенко также отдыхала в Дубае, сообщала "Украинская правда".