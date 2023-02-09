С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае

Тимошенко начало 2023 года провела в Дубае Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Политик изображена в кадре в черном наряде с бумагами в руках. Скорик отметила, что фото было сделано в сессионном зале Ирпенского горсовета.

Тимошенко уложила волосы в косу, которая обвивает голову. Свой образ она дополнила массивными серьгами.