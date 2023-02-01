Яценюк о Тищенко в Таиланде и Тимошенко в ОАЭ: Как потом смотреть в глаза людям?

Яценюк: Политик – человек, который должен нести ответственность за свои действия Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Я не хочу комментировать по фамилиям, я прокомментирую в целом. Политик – человек, который должен нести ответственность за свои действия. Политик – это человек, который должен отвечать критериям. Политик – человек, который должен осознавать, что если он пошел в политику, то он под [большой] лупой. А политик в сегодняшней Украине, воюющей и истекающей кровью, все, что я наговорил, должен умножить не на 100, а на 1000. Как потом смотреть людям в глаза? Хотя бы об этом нужно подумать", – подчеркнул Яценюк.

По его мнению, Тищенко давно стоило исключить из "Слуги народа", а ему самому не нужно было становиться депутатом.

Яценюк также отметил, что сейчас важно "не расшатать ситуацию" в стране, но при этом нельзя покрывать преступления.

"Там, где преступление, – его нужно расследовать, там, где работа журналистов, – ее нужно делать, там, где политическая ответственность, – ее нужно нести. Другого рецепта просто не существует. Тогда и внутри страны мы будем сильны, и на внешнем фронте у нас будет полная поддержка. Это единственно возможный рецепт", – сказал экс-премьер.

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