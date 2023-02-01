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Яценюк о Тищенко в Таиланде и Тимошенко в ОАЭ: Как потом смотреть в глаза людям?

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Яценюк: Политик человек, который должен нести ответственность за свои действия
Яценюк: Политик – человек, который должен нести ответственность за свои действия
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Каждый украинский политик должен нести ответственность за свои действия. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя визит исключенного из "Слуги народа" нардепа Николая Тищенко в Таиланд и поездку нардепа, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко в ОАЭ.

"Я не хочу комментировать по фамилиям, я прокомментирую в целом. Политик – человек, который должен нести ответственность за свои действия. Политик – это человек, который должен отвечать критериям. Политик – человек, который должен осознавать, что если он пошел в политику, то он под [большой] лупой. А политик в сегодняшней Украине, воюющей и истекающей кровью, все, что я наговорил, должен умножить не на 100, а на 1000. Как потом смотреть людям в глаза? Хотя бы об этом нужно подумать", – подчеркнул Яценюк.

По его мнению, Тищенко давно стоило исключить из "Слуги народа", а ему самому не нужно было становиться депутатом.

Яценюк также отметил, что сейчас важно "не расшатать ситуацию" в стране, но при этом нельзя покрывать преступления.

"Там, где преступление, – его нужно расследовать, там, где работа журналистов, – ее нужно делать, там, где политическая ответственность, – ее нужно нести. Другого рецепта просто не существует. Тогда и внутри страны мы будем сильны, и на внешнем фронте у нас будет полная поддержка. Это единственно возможный рецепт", – сказал экс-премьер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд. Он заявил, что находится там в командировке. 

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.

27 января спикер парламентской фракции "Слуга народ" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что Тищенко исключен из фракции. "По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – написала Палийчук.

Тимошенко начало 2023 года провела в Дубае, говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованном 27 января. По информации журналиста Михаила Ткача, Тимошенко с мужем отдыхала на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Сутки пребывания в отеле стоят от $700, говорится в материале.

В прошлом году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Тимошенко также отдыхала в Дубае, сообщала "Украинская правда".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Таиланд, ОАЭ, политика, поезда, Николай Тищенко, визит
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