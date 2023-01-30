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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Если вы хотите общаться с лидерами мира, вокруг вас не должно быть никого типа Тищенко – это немножко стыдно

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Шустер: "Тищенко вообще к политике никакого отношения не имеет"
Шустер: "Тищенко вообще к политике никакого отношения не имеет"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Партии власти "Слуга народа" лучше дистанцироваться от скандальных политиков, таких как депутат Николай Тищенко, которого исключили из фракции за поездку в Таиланд. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"Слуга народа" – это наспех собранная группа людей под бренд [президента Украины Владимира] Зеленского, которая должна была наполнить каким-то образом парламент Украины с тем, чтобы президент мог вести свою политику практически беспрепятственно. Да, этот план свершился: президент выиграл  выборы, "Слуга народа" выиграла выборы, у президента большинство. А кто люди, которых набрали туда, в эти списки, в принципе никто так сильно и не думал. Ну, Тищенко и Тищенко. Там Тищенко не единственный случайный человек. Тищенко вообще к политике никакого отношения не имеет, он вообще не из этой среды. Поэтому говорить о какой-то партийной дисциплине бессмысленно. Потому что каждый делает что хочет", – сказал он.

Телеведущий отметил, что война поменяла многие вещи и политически  ассоциировать себя с такими людьми, как Тищенко, сегодня стало невозможным.

"Если вы хотите, как говорит Ермак: "Я сегодня за один или два дня пообщался с главой администрации того государства, сего государства, всего мира за один день"... Если вы хотите общаться с такими людьми, на таком уровне, то, конечно, вокруг вас не должно быть никого типа Тищенко. Ну, потому что это немножко стыдно, когда у вас такой человек представляет партию власти", – сказал он.

Шустер напомнил, что был скандал с Тищенко во время карантина, но тогда не было ситуации, что  Украина просит помощи у западного сообщества.

"Если ты просишь помощи у западного сообщества, ты должен вести себя подобающе. И вот такой человек, как Тищенко, – перед тем, как какой-нибудь репортаж о нем появился где-нибудь в западной печати, лучше с ним прекратить отношения сейчас", – подчеркнул телеведущий.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд. Он заявил, что находится там в командировке. 

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.

"Украинская правда", ссылаясь на источники, 26 января написала, что "Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции Тищенко, однако спикер парламентской фракции "Слуга народ" Юлия Палийчук в комментарии изданию "ГОРДОН" эту информацию опровергла.

27 января Палийчук сообщила в Telegram, что Тищенко исключен из фракции. "По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – написала Палийчук.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, Савик Шустер, народные депутаты, политика, парламент, скандал, Николай Тищенко, Слуга народа
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