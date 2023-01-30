Шустер: Если вы хотите общаться с лидерами мира, вокруг вас не должно быть никого типа Тищенко – это немножко стыдно

"Слуга народа" – это наспех собранная группа людей под бренд [президента Украины Владимира] Зеленского, которая должна была наполнить каким-то образом парламент Украины с тем, чтобы президент мог вести свою политику практически беспрепятственно. Да, этот план свершился: президент выиграл выборы, "Слуга народа" выиграла выборы, у президента большинство. А кто люди, которых набрали туда, в эти списки, в принципе никто так сильно и не думал. Ну, Тищенко и Тищенко. Там Тищенко не единственный случайный человек. Тищенко вообще к политике никакого отношения не имеет, он вообще не из этой среды. Поэтому говорить о какой-то партийной дисциплине бессмысленно. Потому что каждый делает что хочет", – сказал он.

Телеведущий отметил, что война поменяла многие вещи и политически ассоциировать себя с такими людьми, как Тищенко, сегодня стало невозможным.

"Если вы хотите, как говорит Ермак: "Я сегодня за один или два дня пообщался с главой администрации того государства, сего государства, всего мира за один день"... Если вы хотите общаться с такими людьми, на таком уровне, то, конечно, вокруг вас не должно быть никого типа Тищенко. Ну, потому что это немножко стыдно, когда у вас такой человек представляет партию власти", – сказал он.

Шустер напомнил, что был скандал с Тищенко во время карантина, но тогда не было ситуации, что Украина просит помощи у западного сообщества.

"Если ты просишь помощи у западного сообщества, ты должен вести себя подобающе. И вот такой человек, как Тищенко, – перед тем, как какой-нибудь репортаж о нем появился где-нибудь в западной печати, лучше с ним прекратить отношения сейчас", – подчеркнул телеведущий.

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