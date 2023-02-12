Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах

По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса могли бы стать представители Украины – группа Tvorchi с песней Heart of Steel (33,78%).

В пятерку лидеров также вошли представители Швеции (11,90%), Норвегии (11,36%), Финляндии (10,20%) и Великобритании (4.55%).

Предварительный прогноз озвучен, когда еще не все страны-участницы определились со своими представителями, а некоторые из заявленных участников еще не представили свои песни.

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".