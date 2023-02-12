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12 февраля, 2023
 
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Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах

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"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Британская букмекерская контора Smarkets представила предварительный прогноз относительно победителя международного песенного конкурса "Евровидение 2023", который состоится в мае в Великобритании.

По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса могли бы стать представители Украины – группа Tvorchi с песней Heart of Steel (33,78%).

В пятерку лидеров также вошли представители Швеции (11,90%), Норвегии (11,36%), Финляндии (10,20%) и Великобритании (4.55%).

Предварительный прогноз озвучен, когда еще не все страны-участницы определились со своими представителями, а некоторые из заявленных участников еще не представили свои песни.

Скриншот: smarkets.com
Скриншот: smarkets.com

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину  будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.

Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.

2 февраля организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сценаПо словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия, конкурс, прогноз, букмекеры, Евровидение 2023
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