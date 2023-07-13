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В Полтаве началась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

В Полтавскую область Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тыс. продуктовых наборов. Большая часть предназначена для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Центре поддержки переселенцев Волновахского района "Пліч-о-пліч" в Полтаве, сообщили 13 июля в пресс-службе Фонда.

"Выдачи в хабе уже начались. В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В ближайшие недели завершится передача более 30 тыс. наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие, отметили в Фонде.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: СКМ, продукты, помощь, Волноваха, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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