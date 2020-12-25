ГСЧС Украины переходит на усиленный режим работы. Во время праздников будут использовать авиацию

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на рождественские праздники спасатели ГСЧС Украины задействуют самолет Ан-26, сообщает пресс-служба МВД Украины.

На период празднования Рождества Христова спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД Украины.

В частности, в каждом регионе спасатели проанализировали, где ожидается проведение массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах, а также объектах государственного значения.

Помимо этого, с 25-го по 28 декабря ГСЧС будет проводить усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым нахождением людей.

"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26", – говорится в сообщении.