В Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола – ВОЗ

В Гвинею прибыло около 50 международных и национальных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые будут помогать бороться со вспышкой Эболы.

Гвинея начала вакцинацию против лихорадки Эбола людей, которые входят в группу высокого риска, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения 23 февраля.

Вакцинацию начали в Гуеке, сельской общине в префектуре Нзерекоре. Там 14 февраля зафиксировали первые случаи заболевания. Прививки от Эболы будут делать медикам и контактировавшим с подтвержденными больными. Первым вакцину вводят медицинским работникам.

Кампанию по вакцинации от Эболы начали в Гвинее через 24 часа после прибытия в страну 11 тыс. доз вакцины rVSV-ZEBOV, которые отправила ВОЗ из штаб-квартиры в Женеве. ВОЗ организует поставку около 8,5 тыс. доз американской вакцины Merck и на первом этапе вакцинации в Гвинею оставят почти 20 тыс. доз вакцин, пообещали в организации.

"В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины еще разрабатывались. Благодаря накопленному опыту и знаниям в сочетании с безопасными и эффективными вакцинами Гвинея располагает инструментами для реагирования на вспышку", – прокомментировал старт вакцинации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гвинея получает помощь в рамках Всемирной продовольственной программы, которая организовывает специальные рейсы для доставки вакцин от Эболы.

По информации ВОЗ, сейчас около 50 международных и национальных экспертов организации, включая специалистов по вакцинации, уже находятся в Гвинее. К концу этого месяца ожидается, что более 100 экспертов ВОЗ примут участие в ответных мерах по борьбе со вспышкой лихорадки Эбола.

ВОЗ выделила $1,25 млн на борьбу с Эболой в Гвинее и соседних Кот-д'Ивуаре, Гвинее-Бисау, Либерии, Мали, Сенегале и Сьерра-Леоне. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил $15 млн на поддержку противоэпидемических мер в Гвинее и Демократической Республике Конго, сказано в сообщении.

По данным ВОЗ, последний раз Эболу в Гвинее выявляли во время вспышки лихорадки в 2016 году.