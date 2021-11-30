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"Хотел прокатиться по городу". 36-летний работник автомойки угнал и разбил клиентский автомобиль Tesla

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За совершенное мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее
За совершенное мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее
Фото: Поліція Києва / Facebook

36-летний работник киевской автомойки в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль Tesla, взяв ключи, которые владелец оставил сотрудникам заведения. Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Об этом 30 ноября сообщила полиция Киева в Facebook.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужной на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, то не смог найти свое транспортное средство", –   говорится в сообщении.

Однако далеко работник мойки не успел уехать. Почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль Tesla и находившегося за рулем мужчину. Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – драгер показал 2,36 промилле.

Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел прокатиться по городу.

Возбуждено уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). За совершенное мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4561471197241949

Теги: полиция, правоохранители, Tesla, нарушители, уголовное производство, автомобиль, мужчины, происшествие
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