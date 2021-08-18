В Киеве водитель угрожал патрульным пистолетом, чтобы проехать на перекрытую улицу, его задержали – полиция

В связи с перекрытием улиц мужчина сначала проигнорировал требования полицейских о запрете въезда, а потом на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского снова наткнулся на перекрытие и "демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских", говорится в сообщении.

На следующем перекрестке его задержали и разоружили.

Пресс-служба полиции Киева в Facebook сообщила, что нарушителем оказался уроженец Черновицкой области 2000 года рождения. На месте происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.

"Водитель авто не смог проехать по улице в связи с перекрытием движения. Вместо этого достал пистолет и начал угрожать полицейским, которые регулировали дорожное движение. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.