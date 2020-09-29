Интервью Гордона с Листерманом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским бизнесменом, владельцем бюро знакомств Петром Листерманом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским бизнесменом, владельцем бюро знакомств Петром Листерманом. Об этом Гордон сообщил в Instagram.

"Легендарный сводник, друг всех олигархов и просто классный чувак Петя Листерман. Наше интервью с ним сегодня в 18.00 по Киеву", – написал журналист.

Программу записали в начале сентября в Киеве.

Во время интервью Листерман говорил о своей семье и бизнесе, о том, кому из знаменитостей устроил личную жизнь, о стоимости своих услуг, российских бизнесменах Борисе Березовском и Романе Абрамовиче, а также о самом щедром олигархе.

"Сколько сейчас стоят мои услуги? Сейчас уже подешевле. Проблема в том, что я уже всех старых олигархов накормил, а новых мало. Плюс их дети тоже не хотят... Старым олигархам я дал жену и две любовницы. Но это было 10–20 лет назад. Все: у них уже куча детей, внуков. Им уже ничего не надо. А молодые, новое поколение – их дети и внуки – хотят только одну жену, и все. Они уже сами хотят работать, деньги зарабатывать, а любовь как бы их поддерживает. Ну и поэтому я так, уже... "30 тысяч даешь – найду тебе жену". Раньше брал 100, потом 50, сейчас тридцаточку – и все", – сказал Листерман.

Листерман родился в 1957 году в Киеве. Учился в Мордовском государственном университете на строительном факультете. В студенческие годы торговал жвачками, джинсами и пластинками. Позже работал горнолыжным инструктором, занимался различной коммерческой деятельностью.

В 1995 году был арестован и провел год в тюрьме за "незаконное использование краденых автомобилей".

С 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером.

В 2007 году фигурировал в куршевельском скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.

Выпустил две книги: "Как запутать олигарха" (2007) и "Как запутать Листермана. История одного предательства" (2009). Является прототипом нескольких персонажей фильмов и книг.