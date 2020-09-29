ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Интервью Гордона с Листерманом. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским бизнесменом, владельцем бюро знакомств Петром Листерманом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон записал программу с Листерманом в начале сентября в Киеве
Гордон записал программу с Листерманом в начале сентября в Киеве
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским бизнесменом, владельцем бюро знакомств Петром Листерманом. Об этом Гордон сообщил в Instagram.

"Легендарный сводник, друг всех олигархов и просто классный чувак Петя Листерман. Наше интервью с ним сегодня в 18.00 по Киеву", – написал журналист.

Программу записали в начале сентября в Киеве. 

Во время интервью Листерман говорил о своей семье и бизнесе, о том, кому из знаменитостей устроил личную жизнь, о стоимости своих услуг, российских бизнесменах Борисе Березовском и Романе Абрамовиче, а также о самом щедром олигархе.

"Сколько сейчас стоят мои услуги? Сейчас уже подешевле. Проблема в том, что я уже всех старых олигархов накормил, а новых мало. Плюс их дети тоже не хотят... Старым олигархам я дал жену и две любовницы. Но это было 10–20 лет назад. Все: у них уже куча детей, внуков. Им уже ничего не надо. А молодые, новое поколение – их дети и внуки – хотят только одну жену, и все. Они уже сами хотят работать, деньги зарабатывать, а любовь как бы их поддерживает. Ну и поэтому я так, уже... "30 тысяч даешь – найду тебе жену". Раньше брал 100, потом 50, сейчас тридцаточку – и все", – сказал Листерман. 

Листерман родился в 1957 году в Киеве. Учился в Мордовском государственном университете на строительном факультете. В студенческие годы торговал жвачками, джинсами и пластинками. Позже работал горнолыжным инструктором, занимался различной коммерческой деятельностью.

В 1995 году был арестован и провел год в тюрьме за "незаконное использование краденых автомобилей".

С 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером.

В 2007 году фигурировал в куршевельском скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.

Выпустил две книги: "Как запутать олигарха" (2007) и "Как запутать Листермана. История одного предательства" (2009). Является прототипом нескольких персонажей фильмов и книг. 

Теги: Борис Березовский, Петр Листерман, Дмитрий Гордон, Роман Абрамович, знакомства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
"Нам с тобой повезло". Жена Андрея Шевченко в его день рождения обнародовала серию фото с мужем
"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко
"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко
  "Сеанс". Onuka презентовала клип на свой самый интимный трек. Видео
  "Сеанс". Onuka презентовала клип на свой самый интимный трек. Видео
18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни
18-летняя Айлиш назвала дату премьеры документального фильма о ее жизни
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться
Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться
Каминская поделилась "рецептом на случай апокалипсиса" и пригрозила подписчикам
Каминская поделилась "рецептом на случай апокалипсиса" и пригрозила подписчикам
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
"Крошка, добро пожаловать домой". Tarabarova поделилась первым семейным фото после выписки из роддома
"Крошка, добро пожаловать домой". Tarabarova поделилась первым семейным фото после выписки из роддома
"Страсти не утихают". Яма отреагировал на вылет Арзуманяна из "Танцев со звездами"
"Страсти не утихают". Яма отреагировал на вылет Арзуманяна из "Танцев со звездами"
Ефремов лично попросил смягчить ему наказание за смертельное ДТП
Ефремов лично попросил смягчить ему наказание за смертельное ДТП
Каменских показала, как расслабляется, подняв вверх ногу
Каменских показала, как расслабляется, подняв вверх ногу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS