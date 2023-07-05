Избиение жены военного в Ужгороде. Офицера закарпатского военкомата уволили из ВСУ

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера, и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного преступления, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – сообщил он.
В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру дадут правоохранительные органы и суд, добавил Павлюк.
"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", – заверил замминистра.
2 июля жена военнослужащего Вооруженных сил Украины Татьяна Новак заявила, что в Ужгороде ее избил офицер Закарпатского ТЦК Константин Вари.
В полиции Закарпатья 3 июля подтвердили, что нашли Вари и доставили в отделение. Открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений). Сотруднику ТЦК готовятся сообщить о подозрении.