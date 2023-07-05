Избиение жены военного в Ужгороде. Офицера закарпатского военкомата уволили из ВСУ

О нападении Вари на женщину стало известно 2 июля Фото: Татьяна Новак / Facebook

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера, и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного преступления, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – сообщил он.

В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру дадут правоохранительные органы и суд, добавил Павлюк.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", – заверил замминистра.