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Избиение жены военного в Ужгороде. Офицера закарпатского военкомата уволили из ВСУ

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О нападении Вари на женщину стало известно 2 июля
О нападении Вари на женщину стало известно 2 июля
Фото: Татьяна Новак / Facebook

Старшего офицера Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уволили из рядов Вооруженных сил Украины. Решение приняли после того, как он избил жену военнослужащего. Об этом сообщил 5 июля в Telegram заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера, и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного преступления, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – сообщил он.

В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру дадут правоохранительные органы и суд, добавил Павлюк.

"Со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента", – заверил замминистра.

Контекст:

2 июля жена военнослужащего Вооруженных сил Украины Татьяна Новак заявила, что в Ужгороде ее избил офицер Закарпатского ТЦК Константин Вари.

В полиции Закарпатья 3 июля подтвердили, что нашли Вари и доставили в отделение. Открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений). Сотруднику ТЦК готовятся сообщить о подозрении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Закарпатье, Ужгород, ВСУ, женщины, увольнение, избиение, Александр Павлюк
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